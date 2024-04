Informationen für Private

Eigentlich richtet die Goldrute in einem Garten keinen grossen Schaden an. Zwar ist sie in ökologischer Hinsicht ziemlich wertlos, aber niemand ist verpflichtet, in seinem Garten die Biodiversität zu fördern. Die Goldrute richtet jedoch ausserhalb ihres Gartens Schaden an. Ihre Samen gelangen in wertvolle Lebensräume, wo sich die Pflanze stark ausbreiten und einheimische, teilweise geschützt Arten verdrängen kann. Als Konsequenz müssen diese Flächen mit grossem Aufwand gepflegt werden.